Украинский закон о языке пока является препятствием для визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев.

Об этом заявил глава канцелярии премьера Гергей Гуйяш, пишет ТАСС.

По его словам, Орбан отправится в Киев при условии, что это поможет урегулировать разногласия между Венгрией и Украиной, в том числе по проблеме прав венгерского меньшинства в Закарпатье.



"Поездка в Киев будет иметь смысл, если это разрешит споры двух стран и даст ощутимые результаты", – сказал Гуйяш, добавив, что "одной лишь демонстративной цели недостаточно".



Он напомнил о позиции Венгрии о необходимости дать возможность этническим венграм получать школьное образование на родном языке.



"Украинский закон о языке противоречит всем принципам Евросоюза, и это само по себе является препятствием для визита", – заявил глава канцелярии премьера.

Напомним, Венгрия и Румыния осудили принятый Верховной Радой закон о национальных меньшинствах, который входит в пакет условий, которые должна выполнить Украина как кандидат в члены ЕС.

Ранее мы писали, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Украину после того, как в январе он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее ничейной землей.

А недавно в Офисе президента назвали Венгрию "адвокатом дьявола" за призывы к переговорам по Украине.