В Берегово Закарпатской области украинские власти хотят платить закарпатским венграм по 1000 евро в год, если они отправят своих детей в украиноязычный класс, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Он считает это нарушением прав национальных меньшинств и обещает поднять данный вопрос на сегодняшнем Совбезе ООН.

"Права закарпатских венгров годами непрерывно нарушаются и ограничиваются украинским государством. Их последний план состоит в том, чтобы давать около 1000 евро в год родителям, которые отправят своих детей в класс украинского языка. Это грубый шаг к ликвидации венгерского меньшинства. Это неприемлемо и недостойно страны, которая ведет переговоры о вступлении в ЕС", - заявил Сийярто в Facebook.

Ранее Будапешт заявлял, что не станет ратифицировать членство Украины в ЕС пока не решится проблема с правами венгерского нацменьшинства в Закарпатье.

Ранее Венгрия и Румыния также осудили принятый Верховной Радой закон о национальных меньшинствах, который входит в пакет условий, которые должна выполнить Украина как кандидат в члены ЕС.