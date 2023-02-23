Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что работает над подготовкой визита премьер-министра Виктора Орбана в Украину.

Об этом он сообщил в интервью, опубликованном Index.

"Когда придет время, премьер-министр Венгрии совершит такую поездку, и министерство иностранных дел работает сейчас над ее подготовкой", - сказал министр.

Сийярто сообщил, что готов и сам посетить Украину, но его туда не приглашали.

"Если я получу приглашение, и мы сможем заранее согласовать основные темы и даты визита, то я с удовольствием поеду, но пока такого приглашения не поступало", - отметил он.

Напомним, что премьер-министра Венгрии Виктора Орбана пригласили в Украину после того, как в январе он сравнил Украину с Афганистаном, и назвал ее ничейной землей.

Ранее мы писали, что Орбан заявил, что война Украины с Россией не дело Венгрии. Также он заявил, что Венгрия намерена поддерживать экономические отношения с Россией, а также призывает к этому западных партнеров.

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