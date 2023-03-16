Парламент Молдовы принял в окончательном чтении законопроект, согласно которому "молдавский язык" фактически перестанет существовать и будет переименован во всех документах в "румынский язык".

Об этом сообщает местное издание NewsMaker.md.

Это сделано, чтобы привести законодательство страны в соответствие с решением Конституционного суда от 2013 года, который постановил, что Декларация о независимости Молдовы (там упоминается румынский язык) превалирует над текстом Конституции, в том числе в части наименования госязыка.

Законопроект был предложен партией "Действие и солидарность" (PAS). Коммунисты и социалисты выступили против и пришли на заседание с плакатами "Конституция Молдовы: Молдова, молдаване, молдавский", "Народ суверенен. PAS — тиран".

Теперь в 30-дневный срок должны быть внесены изменения во все законы страны.

До настоящего времени, согласно статье 13 Конституции Молдовы, госязыком Республики Молдова являлся "молдавский язык, функционирующий на основе латинской графики". Между тем Академия наук Молдовы признала, что правильным названием языка является "румынский". Румынский язык преподается во всех школах и учебных заведениях Молдовы с 1992 года.

Ранее в Молдове сначала заявили, что разоблачили "созданную для дестабилизации страны" пророссийскую сеть, а потом, что не видят прямой военной угрозы со стороны России.

При этом разведка США считает, что агенты РФ пытаются организовать протесты в Молдове и свергнуть власти страны, пишет CNN.