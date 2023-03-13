Молдова не видит непосредственной военной угрозы со стороны России.

Об этом агентству AFP сообщил министр обороны страны Анатолий Носатый.

"В настоящее время непосредственной военной опасности для Молдовы нет", – сказал он.

При этом, по его словам, угрозу представляет гибридная война: Россия создает "дезинформацию, напряженность внутри нашего общества"» и пытается "изменить политический порядок, дестабилизировать и свергнуть государственную власть".

"Самым большим вызовом сейчас является ряд провокаций, которые Российская Федерация пытается использовать для дестабилизации ситуации", - добавил министр обороны Молдовы.

Ранее в Молдове заявили о раскрытии пророссийской сети, "созданной для дестабилизации страны".

Кроме того, американская разведка считает, что российские агенты пытаются спровоцировать восстание против правительства Молдовы. CNN со ссылкой на представителей Белого дома пишет, что, по мнению США, Россия работает над ослаблением правительства Молдовы, которая в свою очередь стремится к более тесным связям с Евросоюзом.

Также мы сообщали, что в конце февраля в Молдове прошла антипрезидентская акция протеста, в организации которой обвиняют пророссийскую партию.