Вице-премьер Молдовы по реинтеграции Олег Серебрян заявил, что у Украины с Молдовой нет договоренностей насчет военной операции в Приднестровье.

Об этом он сообщил в эфире передачи "Puncte de Reflecție" на телеканале "Vocea Basarabiei".

"Это вполне оправданное суверенное право Украины размещать свои войска там, где она считает нужным или там, где считается или есть доказательства того, что над ними нависла какая-то угроза. Но это никоим образом не означает, что Украина готовит военные действия, или что есть договоренность Кишинева и Киева о начале военной операции в Приднестровье", - заявил Серебрян.

Ранее в РФ заявляли о подготовке Украиной провокаций в Приднестровье. В МИД обвинения РФ назвали фейком.

Напомним, ранее в ГУР Украины рассказали, какие цели преследует РФ при нагнетании обстановки вокруг Молдовы и Приднестровья.

Также премьер Молдовы Дорин Речан заявил, что у РФ нет ресурсов для вторжения в Молдову, а у Кишинева достаточно потенциала, чтобы справиться с возможной эскалацией в Приднестровье.

Подробнее о том, что происходит в Молдове мы писали в отдельном материале.