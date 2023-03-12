В Молдове заявляют о раскрытии пророссийской сети, "созданной для дестабилизации страны".

Об этом сообщил глава полиции Виорел Чернэуцану, которого цитирует немецкий еженедельник Spiegel.

"В распоряжении полиции появились оперативные данные о подготовке спецслужбами Российской Федерации действий по дестабилизации ситуации в Республике Молдова, которые планировались в ходе акций протеста оппозиции, включая сегодняшнюю", - сказал Чернэуцану.

Как он полагает, в Молдавии формировались десять групп численностью от пяти до десяти человек, которые должны были пройти специальную подготовку. Их деятельность якобы была координирована лицом, прибывшим из Российской Федерации. Чернэуцану также утверждает, что в полицию были доставлены 25 предполагаемых участников, семь человек затем были задержаны и сотрудничают со следствием.

Операция прошла 11 марта.

Эти задержания состоялись накануне акций протеста оппозиции 12 марта, которая требует от власти снизить цены на коммунальные услуги и хочет отставки правительства. Акцию организовала оппозиционная партия "Шор".

В США недавно заявили, что связанные с Россией лица пытаются спровоцировать восстание против молдавской власти.

В молдавской оппозиции связи с РФ отрицают и говорят, что причиной протестов стало обострение социальных проблем.

Ранее мы писали, что в Главном управлении разведки обвинили РФ в нагнетании обстановки вокруг Молдовы и Приднестровья и назвали две цели этого. Представитель ГУР Андрей Черняк отметил, что среди целей РФ - отвлечь внимание от войны в Украине и продемонстрировать российскому народу "какие-то победы".