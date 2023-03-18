В субботу, 18 марта, в Украине идет уже 388-й день войны с РФ.

Подробнее о том, что происходило вчера - читайте в итогах за 17 марта.

Ниже читайте хронику новостей за сегодня. Материал обновляется.

18 марта

10.56 В Офисе президента провели видеоконференцию с высшим военным руководством Украины и США.

Представители Минобороны, Генштаба и Банковой провели беседу с советником Байдена по нацбезопасности Джейком Салливаном, главой Пентагона Ллойдом Остином и начальником военных штабов Марком Милли.

С украинской стороны присутствовала целая группа чиновников и военных - глава ОП Андрей Ермак, главком Валерий Залужный, министр обороны Алексей Резников, командующий обороной Бахмута Александр Сырский, командующий группировкой "Таврия" Александр Тарновский, командир Воздушных сила Николай Олещук. В конце к ним присоединился еще и Владимир Зеленский.

"Мы подробно проинформировали союзников о текущей ситуации на фронте, боевых действиях по самым сложным направлениям, а также о неотложных потребностях украинской армии. Обсудили дальнейшее оказание нашей стране необходимой помощи, в том числе техники, вооружения и боеприпасов", - пишет Ермак.

10.28 Из-за ремонтных работ на объектах сетей возможны определенные временные ограничения поставок электроэнергии в Житомирской и Киевской областях, предупреждает министр энергетики Герман Галущенко.

При этом, по его словам, по состоянию на утро субботы в целом энергосистема работает без ограничений для потребителей, есть запас мощности. Ситуация стабильна, генерация полностью обеспечивает потребности населения во всех областях.

10.23 Российские власти, вероятно, готовятся к более широкому призыву на военную службу для покрытия своих военных потребностей, предполагает британская военная разведка в своей очередной сводке.

13 марта депутаты Госдумы внесли законопроект об изменении возрастного ценза для призыва на военную службу мужчин в возрасте 21–30 лет с нынешних 18–27 лет. Закон, скорее всего, будет принят и вступит в силу в январе 2024 года.

Россия по-прежнему официально запрещает призывникам участвовать в боевых действиях в Украине, хотя, по крайней мере, сотни человек, вероятно, прошли службу из-за административных путаниц или после того, как их принудили подписать контракты, пишут британские аналитики.

Многие мужчины в возрасте 18-21 года в настоящее время претендуют на освобождение от призыва в связи с высшим образованием. Власти, скорее всего, меняют возрастную группу, чтобы увеличить численность военнослужащих, гарантируя, что студенты в конечном итоге будут вынуждены служить, предполагается в сводке.

Вывод из этого делается следующий: даже если Россия продолжит воздерживаться от использования призывников на войне, дополнительные призывники высвободят большую часть профессиональных солдат для участия в боевых действиях.

10.03 В "Институте изучения войны" называют две темы, которые могут обсуждать Путин и Си Цзиньпин в Москве.

Первая - помощь Китая в обходе антироссийских санкций. Как считает "Институт", китайские товары и оборудование могут направлять в РФ через Беларусь, чей президент Лукашенко недавно был в Китае и подписал там 16 торговых соглашений.

Вторая - посредничество Китая в украино-российском конфликте. Си Цзиньпин, вероятно, "намерен продвигать роль Китая в качестве беспристрастного посредника".

Фоном для этого может быть недавний успех Китая в посредничестве между Ираном и Саудовской Аравией, считают американские эксперты.

Напомним, глава КНР с 20 по 22 марта совершит официальный визит в Россию.

09.31 Последствия ночного ракетного удара по Запорожью.

09.22 Во Львовской области три дрона около часа ночи ударили по Яворовскому району, сообщил губернатор Максим Козицкий.

Беспилотники попали в нежилые помещения, которые получили повреждения. Пострадавших нет.

Еще три "Шахида" были сбиты силами ПВО.

09.12 Тревога уже по всей Украине.

09.08 Тревога в Киеве. Сообщают о взлете МиГ-31К в Беларуси, который может нести "Кинжалы".

08.50 Два "Шахида" ночью попали по объекту критической инфраструктуры в Новомосковске. Там сильные разрушения, сообщил губернатор Сергей Лысак.

"Из-за попадания дронов на предприятии произошел пожар. Спасатели до сих пор укрощают огонь", - заявил Лысак.

По его данным, повреждены 6 дачных домов рядом. Еще 4 – разрушены до основания. Люди не пострадали.

08.41 После ночного налета "Шахидов" достаточно высока опасность ракетной атаки, заявила представитель оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

По ее словам, активизировалась вражеская авиация, а следовательно, не исключено, что Россия готовит более тяжелое оружие, чем беспилотники.

При этом, количество ракетоносителей уменьшилось в течение ночи – в Черном море корабельная группировка врага состоит из 17 кораблей. Общий залп "Калибров" может достигать 22 ракет.

08.27 Байден одобрительно отозвался об ордере на арест Путина, который был выдан судом в Гааге.

"Я думаю, что это оправдано", - сказал президент США. Он отметил, что Международный уголовный суд не признан Соединенными Штатами, но сказал, что ордер "является очень сильным аргументом".

Путин "явно совершил военные преступления", добавил Байден, кратко комментируя эту тему журналистам.

Напомним, вчера Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента РФ по делу о вывозе украинских детей в Россию. Какие у этого могут быть последствия, мы анализировали здесь.

08.23 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

За минувшие сутки отражено более сотни атак противника.

В частности - в Бахмуте, а также соседних Клещеевке и Ивановском.

А также в районах Авдеевки, Каменки, Невельского, Северного, Первомайского и Марьинки.

В "ЛНР" объявили масштабные военные учения с привлечением местного мужского населения. Генштаб считает, что это мероприятия по скрытой мобилизации.

Также сообщается о строительстве новых укреплений в Крыму - между сёлами Ишунь и Военка под Красноперекопском (при въезде на полуостров).

06.41 ПВО сбила 11 из 16 запущенных минувшим вечером "Шахидов".

Об этом сообщают Воздушные силы Украины.

По их данным, беспилотники запускались со стороны Азовского моря и Брянской области РФ.

Ранее "Герани" нанесли удар в Новомосковске Днепропетровской области.

О других прилетах не сообщалось, хотя дроны видели во Львовской, Тернопольской и Ровенской областях.

06.36 Российская ракета разрушила заведение общепита в Запорожье. От взрывной волны в окрестных домах вылетели стекла, повреждены крыши и фасады.

Люди не пострадали, сообщил секретарь горсовета Анатолий Куртев. Предварительно удар наносился комплексом С-300.