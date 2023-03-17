Для украинских беженцев близится время "Ч" по налогам.

Мы уже писали, что до последнего времени ни в Украине, ни в европейских странах, где наши граждане получили временное убежище, не было полной ясности по поводу того, как беженцы должны платить налоги.

Из-за чего появились многочисленные "страшилки". К примеру, о том, что беженцы, которые живут в Европе, но продолжают работать на дистанционке в украинских компаниях, вынуждены будут платить "и тут, и там", или о том, что придется платить налог с европейских пособий.

В Украине кампания по декларации доходов за 2022 год стартовала с 1 января. Но только на днях Государственная налоговая служба вышла с подробными разъяснениями - что, кому, и как платить. В том числе, дали ответ на вопрос - нужно ли платить налоги с полученных в Европе пособий.

В большинстве стран Европы декларации за прошлый год подают в первом квартале 2023 года, но у наших беженцев все еще остается немало вопросов по налогам. Как, впрочем, и по нюансам использования в европейских странах украинских банковских карт. Люди бояться снимать с них деньги и проводить транзакции, опасаясь, что об их "левых" доходах могут узнать европейские контролирующие органы, снять пособие и заставить вернуть уже полученные деньги. Масла в огонь подлил польский прецедент — местные власти намерены взыскать с наших беженцев 2 млн злотых или порядка 500 тысяч евро, якобы, неправомерно выплаченных пособий. Там, правда, причины другие (беженцы покидали страну более чем на 30 дней, а некоторые специально ездили в Польшу, что оформить помощь, а потом возвращались в Украину), но сам факт широко обсуждается среди беженцев, в том числе, в привязке к налогам.

Отметим, что эти страшилки появились не на пустом месте. В Украине заговорили об обмене налоговой информацией со странами ЕС, и эксперты сразу же спрогнозировали, что банковские счета (и привязанные к ним карты) украинцев станут "прозрачными".

Разбирались, как украинским беженцам платить налоги - на родине, и в Европе, и действительно ли "опасно" пользоваться украинскими банковскими картами.

Декларации для беженцев

По вопросу уплаты налогов в Украине для наших беженцев актуальны два вопроса: нужно ли платить с полученных в Европе пособий, и не грозит ли двойное налогообложение тем, кто уже нашел работу в ЕС (и платит налоги там).

Что касается пособий, то с разъяснениями на этот счет на днях вышла Государственная налоговая служба.

В ГНС отметили, что украинцы, которые получили доход в виде денег или бесплатно предоставленных товаров и услуг за счет бюджетных средств иностранных государств или их государственных фондов, иностранных компаний и организаций, оказывающих гуманитарную помощь, получают налоговую льготу по этим видам доходов на 2022 и 2023 годы. Это значит, что данный доход не включается в сумму других доходов по году (если они есть).

Следовательно, налоги с пособий и благотворительной помощи платить не нужно. При этом ее все равно придется декларировать. "То есть, указать только получение таких средств как дохода без налогов и сборов. Налоговая льгота распространяется также на родственников первой линии родства, в частности, детей. То есть, в декларации нужно указывать полученную на всех членов семьи помощь, но налогами она облагаться не будет.

Нужно ли вообще подавать декларацию? Большинство выехавших в Европу наших беженцев до войны никаких деклараций не заполняли. Налоги с зарплат по месту работы отчислял работодатель. И, если человек не. имел дополнительных доходов или не был, к примеру, самозанятым лицом, то декларацию мог не заполнять.

Но теперь все меняется. Даже если беженец не имел в течение года никаких доходов, и только сидел на пособии, придется заполнять декларацию. Ведь "иностранная помощь" указана в Налоговом кодексе как одно из условий обязательной подачи деклараций.

Примеры заполнения деклараций есть в на сайте Государственной налоговой службы. Один из нюансов - там нужно указать от кого и в каком размере она получена. "Это может стать проблемой для украинцев, которые выезжали в Европу, но уже вернулись в Украину. Понятно, что оперативно восстановить информацию по плательщикам им будет непросто", — сказали нам в налоговой службе.

Декларацию нужно подать до 1 мая этого года.

"Декларацию об имущественном состоянии и доходов можно подать в электронном виде через Электронный кабинет в разделе "ЭК для граждан" - "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах. Воспользоваться этим сервисом смогут лица, которые идентифицированы по личным ключам", — говорится в сообщении ГНС. Но, понятно, что большинство наших беженцев таких "ключей" не имеют.

"К сожалению, в отличие от ФОП, подача деклараций для граждан в "Дие" не реализована, хотя для наших беженцев эта опция точно была бы востребованной", - написала в своем Телеграм нардеп Нина Южанина. Она также добавила, что граждане, которые получали иностранные доходы, могут отправить декларации по почте с уведомлением о вручении не позже чем за 5 дней до окончания срока декларирования.

Теперь об украинцах, которые получали иностранные доходы, помимо пособий и благотворительности, и уже заплатили (или будут платить) с них налоги в Европе.

Нужно ли еще что-то платить и в Украине?

С большинством стран ЕС Украина подписала договоры об исключении двойного налогообложения. То есть, люди платят или в Европе, или на родине. Но даже в таком случае, они должны доплатить и в украинский бюджет, если ставка налога в иностранном государстве меньше.

"Если украинцы работали за границей или получали другие доходы, кроме вышеупомянутой помощи, такой доход является иностранным, и украинцы обязаны подать годовую налоговую декларацию об имущественном положении и доходах и уплатить налог на доходы по ставке 18% и военный сбор по ставке 1,5%. Вместе с этим в соответствии с соглашениями об избежании двойного налогообложения налогоплательщик может уменьшить сумму годового налогового обязательства на сумму налогов, уплаченных за границей. При этом военный сбор по ставке 1,5% уплачивается", написала Южанина.

Кроме того, она обращает внимание еще на один нюанс.

"Хочу обратить внимание тех украинцев, которые получали иностранный доход и заплатили налоги за пределами Украины, что для зачисления уплаченных налогов нужно получить справку о сумме уплаченного налога, а также о базе налогообложения, легализированную в соответствующем заграничном дипломатическом учреждении Украины в стране, где был получен доход. В случае отсутствия подтверждающих документов, такой плательщик обязан подать в контролирующий орган по своему налоговому адресу заявление о переносе срока подачи декларации до 31 декабря", — пояснила Южанина.

Отметим, что за несвоевременную подачу декларации в Украине предусмотрен штраф, но он небольшой - 340 гривен. Плюс административная ответственность - предупреждение или штраф от 3 до 8 необлагаемых налогом минимумов. Повторное нарушение (то есть, неподача декларации уже после того, как прошли все сроки и вам выписали штраф в 240 гривен) грозит штрафом в 1020 гривен.

Нужно ли платить налоги за границей?

Но вопросы к украинцам по налогам могут возникнуть и у европейских контролеров. Речь идет о наших беженцах, которые живут в ЕС, но продолжают дистанционно работать в отечественных компаниях.

Мы уже писали, что через 6 месяцев постоянного проживания в той или иной стране, человек считается ее налоговым резидентом, следовательно, должен платить нам налоги.

Есть много нюансов - как еще определяется резидентство (наличие имущества и активов, арендованной квартиры, в какой стране в совокупности больше проживал в течение года и др).

Критерии для налогового резиденства в разных странах ЕС отличаются. К примеру, в Польше это "наличие центра жизненных интересов" и проживание более 183 дней, в Германии, Италии, Испании - постоянное проживание более 6 месяцев, в Чехии - проживание более 183 дней, наличие собственного или арендованного жилья и т.д.

Но европейское законодательство писалось еще до войны, и фактор наших беженцев (которые по факту даже не беженцы, а лишь получили временное убежище) в нем не учтен.

То есть, если украинцев выехал в Европу год назад, его в теории уже можно считать тамошним налоговым резидентом.

Это значит, что платить налоги со всех доходов он должен по месту проживания, то есть, в ЕС. "Страна" уже подробно разбирала, какие налоги платят физлица в Европе. До определенного уровня доходы не облагаются налогами, и во многих странах ЕС этот порог достаточно высокий. Но, если необлагаемая налогом планка превышена, нужно платить налог на доходы физлиц. В разных странах Европы он отличается. К примеру, в Чехии — 23%, в Словакии - 25%, в Италии — 47,2%, в Испании - 54%, в Германии - 47,5%, во Франции — 55,4%. Для сравнения: в Украине физлица платят 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора. Но у нас налог платится со всего дохода, тогда как в большинстве европейских стран - только с разницы между полученными доходами и необлагаемым уровнем.

Но все равно, тем, у кого зарплаты высокие (к примеру, IT-шникам на дистанционке), могут насчитать довольно внушительные суммы.

Также налоговые обязательства возникают у украинских беженцев, если они, к примеру, продали за границей авто (а это сейчас массовое явление).

Но налоги с украинских беженцев на дистанционке уже платят в Украине работодатели - отчисляют с зарплат и ЕСВ, и НДФЛ, и военный сбор.

То есть, возникает угроза двойного налогообложения. И по этому поводу этом еще летом прошлого года Конфедерация работодателей и Европейская бизнес-ассоциация пытались добиться разъяснений от украинского Минфина и европейских налоговых органов.

В сентябре прошлого года с разъяснениями по поводу налогов для украинцев вышла налоговая служба Литвы. В них говорится, что украинские ФОПы или физлица, которые прибыли в эту страну после начала войны, но работают по старым контрактам, не должны платить налоги и заполнять декларации.

При этом те, кто живет в Литве и заключил там рабочие договора после 24 февраля 2022 года, должны подавать декларации и платить налоги, и считаются полноценными налогоплательщиками на территории этой страны.

Минфин Польши, по запросу Офиса эффективного регулирования (BRDO) и IT-ассоциации Украины, пояснил, что работающие удаленно на украинские компании наши граждане могут сохранить налоговое резиденство Украины и не платить в Польше налоги. В пояснениях польских Минфин сослался на то, что "центр жизненных интересов" украинцев остается в Украине (в это понятие входит наличие недвижимости, родственников, работы и пр).

Обещает не брать налоги с украинцев также Ирландия.

"Пока никаких официальных разъяснений от других стран нет", — сказали нам в Европейской бизнес-ассоциации.

А в Минфине в комментариях СМИ заявили, что "вопрос избежания двойного налогообложения доходов украинских беженцев , которые временно находятся за пределами Украины, полностью решается в рамках действующих двухсторонних международных договоров об избежании двойного налогообложения, которые заключила Украина с соответствующими странами

В "Дие" появилась информация по статусу налогового резидента.

"Для того, чтобы избежать двойного налогообложения, налоговый резидент Украины должен подтвердить статус резидента и плательщика налогов в Украине. Справку-подтверждение статуса налогового резидента Украины может получить юридическое или физическое лицо", — говорится в сообщении.

Заказать такую справку можно лично или через представителя в управлениях налоговой службы. Дополнительно нужно отправить заявление и документы (рекомендованным письмом или через электронный кабинет ГНС), среди них, в частности, заполненные специальные формы, утвержденные иностранными компетентными органами и с переводом на украинский язык (то есть, для начала нужно обратиться к налоговикам по месту пребывания).

Справку обещают сделать бесплатно в течение 10 календарных дней, забрать ее можно лично, через представителя или почтовым отправлением.

При этом, как говорит глава адвокатского объединения "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец само наличие такой справки не освобождает от подачи налоговой декларации по месту пребывания.

"Нужно будет заполнять декларацию о доходах, и предоставлять документы об уплаченных с них в Украине налогах. В этом случае, согласно договорам об избежании двойного налогообложения (их Украина имеет практически со всеми странами ЕС) налоги пересчитают по местному законодательству, и могут вернуть какую -то часть суммы или потребовать доплатить", — пояснил нам Кравец.

Могут ли в Европе забрать пособие за украинские деньги

К вопросу об украинских банковских картах, и можно ли ими пользоваться за границей без риска потерять пособие.

В группах наших беженцев в соцсетях эта тема - одна из самых горячих. Люди интересуются, можно ли снимать деньги с украинских карт за границей и расплачиваться ими в магазинах, и в принципе насколько безопасно даже само зачисление на них денег - не узнают ли об этом европейские налоговые органы и не придется ли возвращать пособия или платить налоги с этих доходов.

Опасения беженцев усилились после того, как 19 августа прошлого года Украина присоединилась к соглашению об автоматическом обмене налоговой информацией (CRS).

CRS — это международный стандарт проверки информации о финансовых счетах, он предполагает обмен между данными между налоговыми органами присоединившихся к соглашению стран на автоматическом уровне. То есть, даже без специального запроса любому европейскому налоговику будет доступна информация о финансовых операциях украинских граждан и компаний. И, соотвественно, такие же данные смогут получать наши фискалы.

Но пока это все - только в теории. Чтобы в Украине нормы CRS полноценно заработали, нужен соотвествующий закон.

Мы уже писали, что после этого в Раде появился законопроект №8131, который предусматривает обмен данными о финансовых счетах граждан и бизнеса. В конце прошлого года его приняли в первом чтении, а на днях нардеп Ярослав железняк сообщил в своем Телеграм, что профильный комитет рекомендовал проект ко второму чтению. То есть, уже в ближайшее время его могут принять. При этом первый обмен данными, с учетом войны, намечен только на 2024 год. То есть, данные за 2023 год европейские налоговики уже смогут получить.

Пр счетам физлиц будут обмениваться персональными данными, информацией о наличии счета, балансе на нем, суммам поступлений и пр.

Пока же, как пояснил нам руководитель пресс-службы Приватбанка Олег Серга, данные по счетам украинцев - это банковская тайна.

"На сегодня информация о банковских транзакциях украинцев не передаются банками никому, в том числе, иностранным органам. Кроме, конечно, как по решению суда и других законных оснований", — заверил Серга.

"Предусмотрен обмен между налоговыми органами разных стран. И, чтобы полноценно его проводить, наши налоговики должны иметь доступ к банковской информации по счетам украинцев. Для этого, собственно, и инициировали соотвествующий законопроект. Пока данные по счетам украинцев не являются полностью открытыми для налоговых органов, но у них есть другая налоговая информация, в частности, по активам украинских граждан, и ею они могут обмениваться с иностранными коллегами уже сейчас", — говорит нам банковский юрист Александр Ярецкий.

Но и часть банковских данных так или иначе уже сейчас может стать доступной европейским налоговикам. По данным Нацбанка,. Наши беженцы за границей тратят порядка 2 млрд долларов в месяц. И при этом многие сидят на пособиях.

"Если украинский беженец снимает со своей украинской карты значительные суммы за границей или делает крупные покупки, это рано или поздно привлечет внимание местных налоговиков. Понятно, что отчитываться за покупку продуктов, может, и не потребуют, но вот по крупным покупкам могут попросить подтвердить источник происхождения средств. И, если выяснится, что у человека были деньги, а он в это время получал пособие, то его могут потребовать вернуть, еще и штраф на несколько тысяч евро выписать и начислить налоги на незадекларированные доходы", — говорит Кравец. Впрочем, риски по пособиям касаются тех стран, где они привязаны к уровню доходов беженцев (и такие доходы указываются при заполнении анкет на оформление выплат). К примеру, в Италии пособие (300 евро на человека) платят вне зависимости от уровня доходов, оно позиционируется как "помощь на проживание", то есть, если вы снимаете квартиру сами, получаете пособие, если живете у принимающей стороны - деньги идут ей. В этом случае никто забирать пособие у вас не будет, правда, платят его всего три месяца.

Тогда как, к примеру, в Германии, заполняя документы на пособие, беженцы должны сразу указать, есть ли у них карты в украинских банках и какие там суммы. То есть, немецкие налоговики изначально "держат в уме" этот вид дохода наших граждан, И, понятно, что если обнаружат несоответствия, могут принимать меры.

Среди украинских беженцев тема обмена информацией о доходах между Украиной и Европейскими странами живо обсуждается.

"Мне родные время от времени кидают деньги на карту, плюс остались удаленные подработки, я компьютерный дизайнер. Но в Европе на доходы из Украины, естественно, не проживешь, тем более гривна продолжает падать. Тут уборщицам платят больше, чем, то, что я получаю из Украины. А пособия все-таки - это подспорье, 600-700 евро лишними не бывают. Такую сумму я получаю с 2-летней дочкой. Пыталась тут устроиться на работу по специальности, но даже со свободным немецким - пока безуспешно, с моими двумя "вышками" идти посуду мыть или унитазы драить - ну такое. Плюс ребенка не какого оставить - в детсаду мест нет, а няни берут дорого. Поэтому вариант - только работа из дома. То есть пособия плюс доходы из Украины, и пока можно прожить. Что будет дальше - не знаю. Если в будущем вдруг заставят вернуть пособия, перееду в другую страну или вернусь домой", - делится со "Страной" киевлянка Оксана, бежавшая от войны во Франкфурт.

"Я слышала об обмене информацией и осознаю все риски. Но мне недостаточно украинской зарплаты (я работаю онлайн) для жизни во Франции. Так как жилье, коммунальные - все очень дорого. Да и курс евро, который сейчас, не оставляет вариантов. К тому же, неясно, действительно ли будут проверять счета и когда. Говорят, это может случиться не раньше, чем через два года. Я к тому времени, может, вернусь в Украину", - говорит нам харьковчанка Анна, уехавшая в апреле в Париж с 7-летним сыном.

Впрочем, многие рисковать не хотят.

"Я уже зарегестрировалась как самозанятая и декларирую доходы из Украины. И даже немного пособий доплачивают. В Европе лучше не врать. Европейцы очень не любят содержать других, и я их прекрасно понимаю. Они пашут, а на их налоги живут многие, кто не хочет работать. Этим в 90-е очень злоупотребляли выходцы из постсоветского общества. Зато толерантно относятся к тем, кто не может работать по состоянию здоровья, возрасту или у кого маленькие дети. Лучше не злоупотреблять гостеприимством, нам и так сильно помогают чужие люди в чужих странах. К тому же, на выплатах от джоба-центра (центр занятости) много не наживешь. Джоб-центр съест с потрохами, если в ближайшее время после регистрации не трудоустроиться. Без работы здесь никак", - говорит Марина Колисниченко, которая с июня живет с двумя детьми под Лондоном.

"Я изначально не рассматривала вариант обманывать приютившую меня страну и даже не подавалась на пособия, а сразу нашла работу на неполный день в кафе. Не хочу быть нахлебником. Знаю многих украинцев, которые почти сразу пошли на работу - ее здесь много. Это уборка, фермы, сфера обслуживания. Зарплата - около 2 тысяч евро до налогов (на руки - на 200-300 евро меньше, но зато все официально). Хотя есть такие, что и выплаты берут, и еду бесплатную в благотворительных организациях получают, и из Украины им деньги шлют или зарплата оттуда им идет", - говорит нам франковчанка Валентина Забигайло, которая сейчас живет в Гамбурге.

"Я вкалываю на ночных сменах как папа Карло. А пособие - это копейки, 300 фунтов в месяц на человека, так, чтоб не умер с голода. Лучше даже и не подавать. Выплаты скудны на фоне того, что можно заработать - в среднем 1,5-2 тысячи фунтов на руки. А вот те хотят усидеть на двух стульях, могут поплатиться и остаться безе пособий. А, может, даже вернуть полученное", - рассказывает нам Светлана Лебенс, которая в мае бежала из Сум в Британию, в Эдинбург.