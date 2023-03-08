Польша хочет вернуть необоснованно выплаченные украинским беженцам пособия на 450 тысяч долларов.

Об этом заявили в Службе социального обеспечения страны, сообщает Rzecz Pospolita.

Согласно заявлению, сумма выплаченных с нарушением пособий составляет 2 млн злотых (около 450 тысяч долларов), из которых на сегодня удалось вернуть около 35 тысяч злотых. Речь о пособиях "500+" и "300+", которые выплачивают в Польше на каждого ребёнка.

Согласно польским законам, украинский беженец теряет доступ к этим выплатам, если покидает Польшу на срок более 30 дней. Были случаи, когда родители с детьми приезжали в Польшу из Украины исключительно ради оформления пособий, после чего сразу выезжали назад.

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