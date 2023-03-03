Украинским беженцам в Дании отказали в увольнении русской учительницы из-за ее национальности.

Об этом сообщает датский телеканал TV2.

В публикации говорится, что беженцы из Украины в Хельсингёре отправили детей учиться в местную школу, и двое из школьников допустили "грубую выходку" в отношении преподавателя с русскими корнями. Уже на первом уроке украинские дети написали "грубые высказывания с ненормативной лексикой" на украинском языке в адрес учителя и прерывали занятия гимном Украины "в качестве провокации". Также они врывались в кабинет, где учитель вела урок с другим классом, чтобы вывесить украинский флаг.

Школа направила родителям письмо с призывом "прекратить травлю" педагога.

В ответ сразу трое родителей потребовали увольнения учительницы, которая имеет русские корни. Одна из матерей по имени Диана Чинба сказала, что пригласить русского учителя работать с украинскими детьми – это "неуважение".

Другая украинка, Ульяна Ставинога, заявила, что ее сын не вернется в школу, пока русская не прекратит в ней работать. Родители заявили школе: "Если у вас есть русские сотрудники, вы поддерживаете Россию".

Третья, Ольга Подоляк, заверила, что ничего не имеет против русского происхождения учителя. Но, по ее словам, преподаватель с самого начала вела себя с раздражением и недружелюбно по отношению к ученикам украинского происхождения.

В результате конфликта муниципалитет нанял кризисного психолога, чтобы он попытался оздоровить обстановку в школе.

Мэр города Бенедикте Кьер назвала инцидент "весьма досадным" и заявила, что в Дании не принято увольнять людей по национальному признаку. Преподаватель проживает в Дании уже 30 лет и имеет гражданство страны.

Ранее мы сообщали, что в ЕС украинских беженцев лишают родительских прав и забирают у них детей практически без повода.

Также мы рассказывали, что не нравится украинским беженцам в Британии.