В ирландском Лисморе (графство Уотерфорд) более 200 демонстрантов собрались, чтобы выразить протест против размещения в гостинице 117 просителей убежища. Это вызвало обеспокоенность ирландского правительства.

Об этом сообщает Independent.

Министр туризма, культуры, искусства, ирландского языка, спорта и СМИ Кэтрин Мартин заявила, что продолжающаяся волна протестов стала "причиной для беспокойства", поскольку скоро состоятся масштабные празднования в честь святого Патрика, центральной темой которых является инклюзия, а их девиз - "We Are One" (мы едины). Ожидается, что главный парад посетят 500 000 человек, праздники пройдут с 16 по 19 марта.

"Подобные протесты, конечно, вызывают беспокойство. Их пока мало. У нас нашли убежище 73 000 человек, и это говорит о том, что подавляющее большинство людей приветствует приезжих", — сказала Мартин.

У министра спросили, вызывают ли у правительства тревогу сообщения о том, что ирландские отели прекращают размещать беженцев из-за начала туристического сезона.

Мартин ответила, что "не может предсказать, что будут делать отели". Учитывая, что 18 марта Ирландия еще и сыграет с Англией в Кубке шести наций, Мартин добавила, что в эти загруженные выходные на отели будет оказываться дополнительное "давление".

Праздники в честь святого Патрика, чьи традиционные цвета зелёные, дают старт туристическому сезону в Ирландии.

"Тема "Мы едины" посвящена инклюзивности, и нет лучшего времени, чем День святого Патрика, чтобы произнести это приветственное послание, что мы едины как народ, а также отпраздновать разнообразие", — сказала Мартин.

Организаторы праздника говорят, что программа в этом году является "самой масштабной за всю историю".

В параде примут участие более 4000 участников, 15 оркестров из Ирландии, США и Канады. Также организаторы представят некие гигантские инсталляции.

Между тем Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило, что с начала войны в страны Европы прибыли в общей сложности 8 046 560 беженцев из Украины.

В Украине прогнозируют, что возврат мигрантов начнется только в 2024-2025 годах, но будет меньше, чем ожидалось.