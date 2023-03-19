В движении "Талибан" прокомментировали выдачу ордера на арест президента России Владимира Путина Международным уголовным судом (МУС) в Гааге.

Заместитель главы аппарата вице-премьера "Талибана" по экономическим вопросам Абдулла Аззам на своей странице в социальной сети Twitter посоветовал МУС "очнуться от сна" и наказать виновных в военных преступлениях в Афганистане со стороны американцев.

Прокурор МУС Карим Хан ранее заявил, что расследовать преступления американских военных в Афганистане пока не стоит, поскольку "сами талибы ответственны за кровавые инциденты в стране". В "Талибане" отрицают такой подход и утверждают, что не воевали с мирными афганцами.

Ранее мы писали, что президент Сербии Александр Вучич назвал решение Международного уголовного суда (МУС) в Гааге о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина "шагом к крупнейшему конфликту в истории мира". По его словам, это "эскалация, у которой нет конца".

Также "Страна" анализировала, на что повлияет решение Международного уголовного суда об аресте Путина.