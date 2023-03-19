В августе президент России Владимир Путин намерен посетить ЮАР, где планируется провести саммит стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка).

Об этом пишет Reuters.

Агентство поднимает вопрос, арестует ли Южная Африка российского президента по запросу Международного уголовного суда (МУС), поскольку страна признает его юрисдикцию.

Пока ответ от ЮАР довольно неопределенный.

Как пишет Reuters, южноафриканское правительство заявило, что знает о своих юридических обязательствах. Однако до саммита "продолжит взаимодействовать с заинтересованными сторонами".

"Мы принимаем к сведению отчет об ордере на арест, который выдал МУС. Южная Африка по-прежнему очень хочет, чтобы конфликт в Украине был разрешен мирным путем в ходе переговоров", - сказал представитель президента ЮАР Винсент Магвеня.

"Отметим, что ЮАР уже однажды проигнорировала ордер на арест, выданный МУС.

В 2015 году в страну прибыл обвиняемый в военных преступлениях президент Судана Омар Башир. Но власти ЮАР не стали его арестовать, оказав ему теплый прием.

Да и сейчас достаточно сложно представить, что Южно-Африканская республика задержит и выдаст в Гаагу лидера ядерной страны, с которой входит в одно интеграционное объединение", - комментирует Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, сегодня министр юстиции Германии Марко Бушманн заявил, что если президент РФ Владимир Путин приедет в Германию, то он будет арестован.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, на что повлияет решение Международного суда об аресте Путина.