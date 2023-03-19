Заявление министра юстиции Германии Марко Бушманна о том, что президент России Владимир Путин будет задержан, ступив на территорию ФРГ, прокомментировали и в Украине и России.

"Международный ордер следует выполнять. И очень символично, что именно Германия первой жестко расставила акценты", - написал у себя в Twitter советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

А в России глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил своему аппарату дать "правовую оценку заявлениям министра юстиции ФРГ о выполнении требования Международного уголовного суда об аресте".

О последствиях решения суда по Путину мы подробно рассказывали ранее. Также стало известно, почему ордер МУС касается дела о депортации детей в РФ.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден поддержал ордер на арест Владимира Путина, выданный МУС, назвав решение "оправданным".

При этом президент Сербии Александр Вучич назвал решение МУС о выдаче ордера на арест президента России Владимира Путина "шагом к крупнейшему конфликту в истории мира".

В МИД РФ на это заявили, что решения МУС "не имеют никакого значения" для России.