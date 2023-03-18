Российская оперная певица Анна Нетребко добилась в американском суде выплаты от бродвейского театра "Метрополитен-опера" 200 тысяч долларов за отмену ее выступлений после начала российского вторжения в Украину.

Об этом сообщает The New York Times.

Компенсация включает оплату 13 выступлений певицы, которые были уже запланированы и по которым был подписан контракт.

Формальным поводом для отмены концертов стало то, что певица отказалась осудить действия президента РФ Владимира Путина. Тем самым, как посчитала "Метрополитен-опера", Нетребко нарушила пункт договора, который регламентирует публичное поведение сторон.

Суд счел действия театра "Метрополитен-опера" неправомерными, указав на то, что договор с певицей предусматривал оплату вне зависимости от того, состоялись ее выступления или нет. Кроме того, суд отметил, что Нетребко имеет право поддерживать Путина, и в этом нет ничего неправомерного.

Нетребко также настаивала на выплате еще 400 тысяч долларов в качестве компенсации гонораров за будущие выступления, которые планировались, но по которым еще не был подписан контракт. В удовлетворении этого требования певицы суд отказал.

Ранее мы сообщали, что в феврале украинские музыканты отказались выступать на одной сцене фестиваля в Германии с Нетребко.

А вскоре после этого и группа Pussy Riot отказалась выступать на том же фестивале из-за участия в нем российской оперной дивы.