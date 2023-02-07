Украинские музыканты отказались выступать на одной сцене с российской оперной певицей Анной Нетребко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как пишет издание, речь идет о мероприятии в немецком Висбадене. С 30 апреля по 31 мая этого года там состоится Международный майский фестиваль.



Минкульт Украины поставил организаторам фестиваля ультиматум: либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко.



Руководство театра, где будет проходить фестиваль, ответило, что ставить так вопрос "неприемлемо в свободной стране". Театр заявил, что придерживается антивоенных позиций и поддерживает Украину, но это не может означать, что он готов осудить всю русскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения.

"Культура всегда живет человеческими ценностями, которые выше наций. Украинская театральная труппа приглашена с постановкой французской пьесы "Калигула" Альбера Камю, а украинский оркестр - с произведением итальянца Джузеппе Верди. Тот факт, что этих выступлений не будет в Висбадене по решению государства, не является хорошим знаком для культуры, которая хочет преодолеть войны и несправедливость. Международный майский фестиваль в Висбадене - международный. Перед ним не стоит выбор в пользу той или иной национальной культуры. Он выбирает одну-единственную культуру - ту, которая должна объединить всех", - отметили в театре.

Нетребко пока ситуацию не комментировала.

В декабре миланский театр "Ла Скала" открыл сезон оперой Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинского посольства.

Тогда глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призналась, что любит русскую оперу.