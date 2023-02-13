Российская группа Pussy Riot отказалась выступать на музыкальном фестивале в Висбадене (Германия) из-за участия в нем российской оперной певицы Анны Нетребко.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Участница группы Мария Алехина заявила, что группе никто не говорил об участии Нетребко, как и о том, что Pussy Riot "просто пытаются заткнуть дыру, поместив вместо отказавшихся от выступления украинцев".

В таких обстоятельствах, объясняет Алехина, группа отменяет концерт - из солидарности с украинскими артистами.

Ранее украинские музыканты отказались участвовать в фестивале из-за участия Нетребко. Минкульт Украины поставил организаторам фестиваля ультиматум: либо участие украинских исполнителей, либо Нетребко.

Руководство театра, где будет проходить фестиваль, заявило, что ставить так вопрос "неприемлемо в свободной стране". Театр заявил, что придерживается антивоенных позиций и поддерживает Украину, но это не может означать, что он готов осудить всю русскую культуру и исключить российских артистов только по критерию их происхождения.

В декабре миланский театр "Ла Скала" открыл сезон оперой Модеста Мусоргского "Борис Годунов", несмотря на протесты украинского посольства.