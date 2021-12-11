Житель Германии, работающий на удаленке, отсудил компенсацию за производственную травму. Он упал по пути из спальни в свой домашний офис на нижнем этаже дома, в результате чего получил перелом спины.

Об этом сообщил The Guardian со ссылкой на решение Федерального социального суда.

Издание пишет, что мужчина поскользнулся на винтовой лестнице и получил перелом спины. После этого он обратился за страховой помощью, ее предоставляют при несчастных случаях, которые произошли во время поездок на работу.

Однако травму не признали страховым случаем, что возмутило работника, и он подал иск в суд. Тот дважды отклонил жалобу мужчины, однако Высший федеральный социальный суд вынес решение в пользу пострадавшего сотрудника.

Он постановил: "Истец попал в аварию на работе, когда упал утром по дороге в свой домашний офис".

"Если застрахованная деятельность осуществляется в домашнем хозяйстве застрахованного лица или в другом месте, страховая защита предоставляется в том же объеме, что и в случае, когда деятельность осуществляется на территории компании", - говорится в заключении Федерального социального суда.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что правительство Португалии утвердило закон, который запрещает работодателям беспокоить своих сотрудников в нерабочее время. По мнению парламента, это поможет людям увидеть более здоровый баланс между работой и личной жизнью. За звонки и сообщения подчиненным в нерабочие часы португальских работодателей будут штрафовать.