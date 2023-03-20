Разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина состоится в подходящее время. Однако пока лидер Китая остается занят.

Об этом заявил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби.

"Мы хотим сделать так, чтобы этот разговор произошел в подходящее время и в правильном контексте. Председатель Си остается довольно занят: у него только закончился народный конгресс, а сейчас он в Москве", - сказал Кирби.

Ранее Кирби сообщил в интервью телеканалу CNN, что Байден очень хочет поговорить с лидером Китая, но их звонок пока не запланирован.

Также координатор по стратегическим коммуникациям прокомментировал визит председателя КНР в Москву. По его словам, США считают в данный момент перемирие в Украине неприемлемым, и встреча между президентом России Владимиром Путиным и Си Цзиньпином не должна к нему привести. Кирби отметил: перемирие плохо, поскольку оно только "ратифицирует завоевания России" к сегодняшнему дню и "даст господину Путину время подготовить новых людей и спланировать новое наступление, когда ему будет удобно".

Между тем в Москве сегодня более четырех часов длились переговоры Си Цзиньпина и Путина.