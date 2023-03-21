Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в Брюсселе представил свой годовой отчет за 2022 год, охватывающий все аспекты работы Североатлантического союза за последний год.

Во время выступления он сделал несколько заявлений в связи с визитом главы КНР Си Цзиньпина в Москву и войной в Украине.

По его словам, даже если боевые действия в Украине прекратятся завтра, "обстановка в области безопасности изменилась надолго".

"Мы сейчас находимся в процессе согласования новых целей по производству ключевых видов вооружений, чтобы поддерживать Украину и для собственной обороны", - добавил генсек НАТО.

Также он сказал, что в преддверии саммита НАТО в Вильнюсе в июле 2023 года "мы продолжим укреплять наши силы сдерживания и обороны и адаптировать наш Североатлантический альянс к миру стратегической конкуренции, где авторитарные режимы бросают вызов международному порядку, основанному на правилах".

Он считает, что встреча президента РФ Владимира Путина и главы КНР свидетельствует о том, что Китай и Россия становятся все ближе. Государства "проводят совместные учения, морские и воздушные патрулирования, а также сотрудничают на экономическом, политическом и дипломатическом уровнях".

"Сейчас у нас нет доказательств того, что Китай передал летальное вооружение России, но мы видели признаки того, что данный вопрос мог обсуждаться Москвой и Пекином. Китаю не следует поставлять летальное оружие России", - предупредил он.

Столтенберг полагает, что Китай должен начать понимать украинскую точку зрения и взаимодействовать с Владимиром Зеленским, если хочет серьезно говорить о мире.

Он резюмировал, что диалог с Россией невозможен, пока продолжается война.

"Совет Россия-НАТО был важным инструментом для попыток альянса наладить нормальный диалог с Россией, но в нынешних условиях этот механизм взаимодействия не используется", - констатировал он.

Ранее мы писали о призыве Столтенберга в той же речи к Китаю провести прямые переговоры с президентом Украины.

А в Украине заявили, что Киев уже ждет подтверждения телефонного разговора Си Цзиньпина с Зеленским.