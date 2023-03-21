Украина ждет подтверждения телефонного разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином, сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

Об этом она сказала в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

"Не знаю, ждем подтверждения", - сказала Верещук, отвечая на вопрос, состоится ли звонок между двумя лидерами.

"Это был бы важный шаг. Им есть, что сказать друг другу", - добавила она.

Ранее СМИ писали, что после визита в Москву Си Цзиньпин может позвонить Владимиру Зеленскому. Китайская сторона пока этого не подтверждала. Но, как видим, в Киеве ждут звонка.

Детальнее о планах украинского руководства на Китай "Страна" писала ранее.

Напомним, что 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву. Он обсудил с Путиным войну в Украине и заявил, что большинство стран выступают за переговоры.

Также Си Цзиньпин назвал Путина "дорогим другом" и заявил об уверенности в его победе на выборах в 2024 году.

Госдеп США уже осудил визит Си Цзиньпина в Москву. В Белом доме заявили, что президент США Джо Байден хочет поговорить с Си Цзиньпином, но тот пока занят.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 390-го дня войны. Разведка Британии сообщила, что силы РФ продвигаются вокруг Авдеевки. В ВСУ подтвердили, что россияне сейчас пытаются окружить город, и заявили, что "Авдеевка может стать вторым Бахмутом". ЕС согласовал план закупки миллиона снарядов для Украины. В Москву с визитом прибыл Си Цзиньпин, он встретился с Путиным и обсудил с ним в том числе Украину.

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