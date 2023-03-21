Действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай.

Об этом пишет Politico.

Как сказано в материале, прошлый год преподал всем этим странам важный урок: несмотря на то, что у них могут быть проблемы друг с другом, у них есть гораздо более серьезные проблемы с Соединенными Штатами.

За последний год, введя обширные санкции против России, США также заняли крайне ястребиную позицию в отношении Китая. Эта политика варьируется от строгого экспортного контроля до общественной поддержки Тайваня и возможного запрета TikTok.

В то же время администрация Джо Байдена, по сути, продолжила политику статус-кво в отношении Ирана. Попытки возродить ядерное соглашение с Ираном не увенчались успехом.

"Для Ирана и Северной Кореи любая возможность обмануть США и вырваться из их нынешней экономической изоляции является долгожданным шагом. Точно так же Россия отчаянно нуждается в помощи с любой стороны в качестве средства борьбы с потерями, которые санкции и война наносят российской экономике", – говорится в публикации.

На днях бывший президент США Дональд Трамп обвинил своего преемника Байдена в том, что тот своей внешней политикой привел к формированию альянса России и Китая.

Между тем госсекретарь США Энтони Блинкен резко негативно оценил визит Си Цзиньпина в Москву, который начался 20 марта.