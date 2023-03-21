Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям, введенным после вторжения в Украину.

Об этом пишет New York Times, перечисляя несколько наиболее ярких примеров сотрудничества России и Китая.

Издание сообщает, что Китай успешно заместил многие западные компании, отказавшиеся иметь дело с Россией, и сам стал покупателем товаров, часто с большими скидками, которые Россия более не может выставлять на западный рынок.

Примеры, о которых упоминает NYT:

Нефть. США и Европа с помощью потолка цен и полного отказа от импорта российской нефти попытались ограничить доходы Кремля от продажи его главного предмета экспорта. Однако Китай, а также Индия, продолжают числиться среди покупателей российской нефти - как правило, с хорошим дисконтом, так что в прошлом году Россия даже обошла Саудовскую Аравию по объемам поставок нефти в Китай.

Потребительские товары. Когда Samsung и Apple, которые были главными поставщиками смартфонов в Россию, ушли с рынка, их место заняли китайские бренды, такие как Xiaomi, Readme и Honor.

Увеличились поставки в Россию и таких китайских товаров, как автомобили. В целом же к декабрю объемы китайского экспорта в Россию достигли рекордных высот, отчасти компенсировав резкое падение российской торговли с Европой.

Полупроводники. Когда России перекрыли доступ к современным полупроводникам, которые производят США и их союзники, такие как Тайвань и Южная Корея, она лишилась важного компонента для производства своих ракет.

Китай такими технологиями не обладает, а США сделали все, чтобы Пекин не мог импортировать наиболее передовые компоненты для производства полупроводников. Тем не менее, Пекин наращивает экспорт в Россию менее передовой, но все же очень нужной для ее военной промышленности электроники.

Между тем в Москве прошли неформальные переговоры Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Госдеп осудил визит Си Цзиньпина в Москву.

Также пишут, что действия США в последнее время сблизили Россию, Иран и Китай.