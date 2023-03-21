Глава КНР Си Цзиньпин, который второй день находится в Москве, пригласил российского президента Владимира Путина в текущем году совершить визит в Китай.

Об этом заявил сам китайский лидер во время встречи с российским премьером Михаилом Мишустиным, сообщают российские СМИ.

"Я вчера пригласил президента Путина в удобное для него время в этом году посетить Китай с визитом", - цитируют Си росСМИ.

"Время предполагаемого визита Путина не уточняется. Но, похоже, Пекин продолжает активно оппонировать точке зрения Запада о том, что российский президент - нерукопожатный военный преступник после выдачи МУС ордера на его арест.

О том же со стороны Си звучали намеки и вчера, на переговорах с Путиным, где он назвал его "другом" и предрек ему переизбрание в следующем году", - комментирует ситуацию телеграм-канал "Политика Страны".

Также планируется, что сегодня у Си продолжатся переговоры с Путиным.

Между тем, как сообщалось, Госдеп осудил визит Си Цзиньпина в Москву.

В отдельном материале мы разбирались, что значит визит Си Цзиньпина в Москву и китайский "мирный план" по Украине.