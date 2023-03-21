Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Китай провести прямые переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы понять украинскую точку зрения на войну с РФ.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, комментируя переговоры Си Цзиньпина и Путина в Москве.

Генсек поддержал любые инициативы, которые "способны привести к длительному миру".

Он сообщил, что и китайский мирный план содержит ряд позитивных предложений, в частности, по ядерной безопасности.

Однако, по его словам, любой мирный план должен содержать уважение к территориальной цельности Украины.

Напомним, сегодня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук заявила, что Украина ждет подтверждения телефонного разговора президента Владимира Зеленского с лидером Китая Си Цзиньпином.

Ранее мы писали, что 20 марта Си Цзиньпин прибыл в Москву. Во время встречи с Путиным он назвал его "дорогим другом" и заявил об уверенности в его победе на выборах в 2024 году.

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