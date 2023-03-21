Объем поставок российского газа в Китай к 2030 году составит не менее 98 млрд кубометров плюс 100 млн тонн СПГ.

Об этом на встрече с Си Цзиньпином сообщил Владимир Путин.

По его словам, уже согласованы практически все параметры по проекту нового газопровода в Китай "Сила Сибири - 2".

При этом в довоенном 2021 году Россия экспортировала в страны ЕС около 155 млрд куб. м газа, из которых 140 млрд куб. м пришлось на трубопроводные поставки.

В 2022 году объем поставок в ЕС снизился до 85 млрд кубометров.

По оценкам экспертов, объем поставок российского газа в ЕС в 2023 году упадет до 30 млрд кубометров.

Напомним, что ранее сообщалось, что Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям.

Накануне визита в РФ Си Цзиньпин опубликовал статью о китайско-российских отношениях, в которой говорится и об Украине.

При этом Украина еще не получила подтверждения телефонного разговора Си Цзиньпина с Владимиром Зеленским.

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