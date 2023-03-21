В Китае многие считают Украину "американским вассалом" и опасаются, что Киев начнет оказывать поддержку Тайваню.

Это следует из репортажа российской газеты "Коммерсант", чей журналист Андрей Колесников пообщался с китайскими коллегами, сопровождающими в Москве Си Цзиньпина.

По их словам, Китаю "надо удержать каждую страну мира от действий по Тайваню, которые нарушали бы интересы Китая. В том числе это касается Украины".

"Мэр Киева господин Кличко уже контактировал с министром иностранных дел Тайваня У Чжаосе, а мэр Харькова - с муниципальными тайваньскими властями", - заявили, по версии "Коммерсанта", представители китайских медиа.

Также они прокомментировали недавний разговор главы МИД КНР Цинь Гана с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой.

"Цинь Ган хотел убедить украинцев, что надо строить взаимовыгодные двухсторонние отношения, а по факту получилось, что они заигрывают с сателлитом США", - заявили приехавшие в Москву китайцы.

К слову, по мнению западных СМИ, Украина как раз хочет сохранить ровные отношения с Китаем (о чем писала и "Страна").

Также сообщалось, что Си Цзиньпин обсудил с Путиным войну в Украине.