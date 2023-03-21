Президент Украины Владимир Зеленский хочет сохранить Пекин в качестве инвестора, торгового партнера и потенциального посредника.

Об этом пишет американская газета Politico.

"Президент Зеленский рад выступить с резкой критикой в адрес стран, включая Венгрию и Германию, за то, что они слишком сблизились с русскими. Но он ведет долгую дипломатическую игру с союзником Москвы №1: председателем Китая Си Цзиньпином", - считает издание.

Помимо перечисленных выше причин, Украина не хочет рисковать тем, что Си одобрит крупный экспорт вооружений для РФ.

Но главные резоны не бить горшки с Пекином - это его вероятная роль как посредника при урегулировании конфликта (Зеленский, несмотря ни на что, не отверг полностью план Китая) и ценность Китая как будущего инвестора при восстановлении Украины.

Отметим, что эти оценки совпадают с тем, о чем уже рассказывала "Страна": китайский вектор с его экономическим потенциалом в перспективе даёт украинской элите шанс снизить высокую зависимость от Запада и навязываемых им требований по реформам.

Также сообщалось, что, по данным Xinhua, во время визита в Москву Си Цзиньпин обсудил с Путиным войну в Украине и заявил, что большинство стран выступают за переговоры.