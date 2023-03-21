Китай отправил в Россию беспилотников на сумму более 12 млн долларов с момента начала войны - что в нынешних условиях является довольно большим объемом.

Об этом пишет The New York Times.

Поставки продукции гиганта-производителя дронов DJI и множества более мелких компаний, часто поступали через мелких посредников и экспортеров.

Всего почти 70 китайских экспортеров продали России 26 различных брендов китайских беспилотников после вторжения РФ в Украину.

Вторым по величине проданным брендом был Autel, китайский производитель дронов с дочерними компаниями в США, Германии и Италии.

На данный момент пополнение запасов даже самых простых беспилотных летательных аппаратов "стало столь же важным, как и другие предметы первой необходимости, такие как приобретение артиллерийских снарядов и пуль", говорится в материале.

"Официальные продажи, скорее всего, являются лишь частью более широкого потока технологий по неофициальным каналам и другим дружественным России странам, таким как Казахстан, Пакистан и Беларусь. Результатом является стабильная поставка новых беспилотников в Россию, которые направляются на передовую ее войны с Украиной. В военном, дипломатическом и экономическом плане Пекин становится все более важной опорой для России в ее военных действиях", - говорится в материале.

Отметим, что речь идет о гражданских дронах, которые продаются по коммерческим контрактам (и такие же закупает через посредников и Украина). Позже обе стороны используют беспилотники в военных целях - для разведки и сброса боеприпасов.

При этом формально и фактически КНР военной техники обеим сторонам не поставляет.

Как писала "Страна", в 2023 году РФ увеличила продажи нефти Китаю и стала крупнейшим ее поставщиком в КНР.

По данным NYT, Китай помогает российской экономике противостоять западным санкциям.

Тем временем война в Украине продолжается уже 391-й день. Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.