За первые два месяца 2023 года Россия увеличила продажи сырой нефти в Китай на четверть и стала крупнейшим поставщиком нефти в КНР, обогнав Саудовскую Аравию.

Об этом пишет Reuters.

В главном таможенном управлении Китая заявили, что в январе-феврале импорт нефти из России увеличился почти до 2 млн баррелей в сутки, а общее количество поставленного сырья достигло 15,7 млн тонн.

Этот показатель на 23,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Саудовская Аравия, в свою очередь, продала 13,92 млн тонн нефти за два месяца, что составляет около 1,7 млн баррелей в сутки.

В прошлый год Саудовская Аравия поставила 87,5 млн т сырой нефти, тогда как Россия за тот же период - 86,2 млн т.

По данным The Wall Street Journal, за год доходы России от экспорта нефти сократились вдвое при прежнем уровне экспорта.

Ранее Bloomberg также сообщал, что доходы России в феврале от продажи нефти и газа упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. По собственным подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, на долю которых в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергоресурсы, упали на 48%.