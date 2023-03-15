На нефтеперекачивающей станции "Дружба" в Брянской области РФ нашли взрывчатку, сообщили в "Транснефти".

Об этом сообщают российские СМИ.

Утверждается, что станция не пострадала. Вероятно, взрывчатка была сброшена с дронов. По данным СМИ, ее накануне вечером заметил начальник караула станции.

Ранее мы писали, что в начале марта в районе аэропорта Брянска слышали взрывы и работу ПВО, тогда местные власти опровергли и назвали причину.

Кроме того, мы подробно рассказывали об истории с "украинской ДРГ" в Брянской области РФ, об атаке которой 2 марта заявили в России.

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