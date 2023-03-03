Участники воюющего на стороне Украины "Русского добровольческого корпуса" (РДК), которые вчера проникли в Брянскую область РФ, уже вернулись.

Об этом "Стране" сообщил в пятницу, 3 марта, российский оппозиционер, представитель легиона "Свобода России" Илья Пономарев.

Он сказал, что, по его информации, все участники РДК, которые были задействованы во вчерашнем рейде на территорию РФ, живы, однако пока что связаться с ними не удается.

"Русский добровольческий корпус" - это сформированное в августе прошлого года подразделение русских добровольцев, воюющих за Украину с 2014 года. Его ряды пополнили ветераны "Азова" и других подразделений. Добровольческий корпус находится в составе Интернационального Легиона ВСУ. Это одно из двух подразделений, в котором воюют россияне. Второе подразделение - легион "Свобода России".

Напомним, накануне в ГУР косвенно подтвердили, что за событиями в Брянской области РФ стоит "Русский добровольческий корпус".

По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, проникновение РДК на территорию РФ - это символический ответ на последние заявления Путина о необходимости усилить охрану на границе с Украиной.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о "Русском добровольческом корпусе" и о событиях в Брянской области.