Нет никаких доказательств того, что "Русский добровольческий корпус" имеет широкую базу поддержки внутри России.

Об этом пишет газета New York Times в статье "Российские партизаны, связанные с Украиной, говорят, что ненадолго взяли под контроль деревню в России".

"Нет никаких доказательств того, что "Русский добровольческий корпус" или другие российские вооруженные формирования, воюющие против Кремля, имеют широкую базу поддержки внутри России", - сказано в статье.

Издание добавляет, что украинские подразделения проводили диверсионные операции на оккупированной Россией территории Украины на протяжении всей войны. Также считается, что Украина несколько раз наносила удары по территории России, в том числе в декабре, когда беспилотник, запущенный с российской территории, поразил военную базу в городе Рязань, напомнила газета.

"Украинские официальные лица часто преднамеренно не раскрывают информацию о подобных инцидентах внутри России, хотя иногда кивают на них с загадочным неопровержением", - сказано в материале.

Ранее советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что инцидент в Бярнской области - это провокация России.

"Страна" подробно анализировала, кто и зачем атаковал деревню в Брянской области.