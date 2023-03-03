В пятницу, 3 марта, в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва.

Об этом сообщает Mash.

По предварительной информации издания, системой ПВО был сбит беспилотник.

Однако позже власти Брянской области РФ опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.

Согласно их заявлению, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.

Напомним, накануне в Брянской области заявили о проникновении ДРГ из Украины. ФСБ показала видео автомобилей, которые были якобы обстреляны украинской ДРГ в Брянской области.

В ГУР косвенно подтвердили, что за событиями в Брянской области РФ стоит "Русский добровольческий корпус".

По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, проникновение РДК на территорию РФ - это символический ответ на последние заявления Путина о необходимости усилить охрану на границе с Украиной.

А сегодня Пономарев рассказал, что участники РДК, которые вчера проникли в Брянскую область РФ, уже вернулись в Украину.

Ранее "Страна" подробно рассказывала о "Русском добровольческом корпусе" и о событиях в Брянской области.