В районе аэропорта Брянска слышали взрывы и работу ПВО. Власти опровергли и назвали причину
В пятницу, 3 марта, в районе международного аэропорта Брянска прозвучали два взрыва.
Об этом сообщает Mash.
По предварительной информации издания, системой ПВО был сбит беспилотник.
Однако позже власти Брянской области РФ опровергли информацию о сработавшей в городе ПВО.
Согласно их заявлению, звук был из-за истребителя, проходившего звуковой барьер.
Напомним, накануне в Брянской области заявили о проникновении ДРГ из Украины. ФСБ показала видео автомобилей, которые были якобы обстреляны украинской ДРГ в Брянской области.
В ГУР косвенно подтвердили, что за событиями в Брянской области РФ стоит "Русский добровольческий корпус".
По словам российского оппозиционера Ильи Пономарева, проникновение РДК на территорию РФ - это символический ответ на последние заявления Путина о необходимости усилить охрану на границе с Украиной.
А сегодня Пономарев рассказал, что участники РДК, которые вчера проникли в Брянскую область РФ, уже вернулись в Украину.
Ранее "Страна" подробно рассказывала о "Русском добровольческом корпусе" и о событиях в Брянской области.