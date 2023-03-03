Акция "Русского добровольческого корпуса" в Брянской области была согласована с украинской властью.

Об этом заявил Financial Times руководивший рейдом Денис Никитин-Капустин.

"Да, конечно, эта акция была согласована, иначе она не могла бы произойти. Как ты себе представляешь, что я прошел там сквозь тьму ночи? Есть заминированные мосты, есть камеры, дроны с тепловым наведением, есть скрытые открытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем не согласовывал… Думаю, нас бы просто уничтожили", — сказал Никитин.

FT характеризует Никитина как "печально известного экстремиста, возглавляющего "Русский добровольческий корпус".

"38-летний Никитин, также известный под именем Денис Капустин и псевдонимом Рекс в честь названия своей белой националистической группировки White Rex, бывший боец смешанных боевых искусств, связан с неонацистами и белыми националистами в западном мире", – пишет издание.

"Российские власти заявили, что в результате рейда двое мирных жителей погибли и получил ранения ребенок. Никитин в своем первом интервью после вторжения сказал, что в одной из двух деревень, на которые напали его люди, произошла перестрелка, но он не знал о жертвах", – говорится в статье.

"Никитин родился в России, жил в Германии в подростковом возрасте и переехал в Украину в 2017 году. В Киеве он организовал бойцовские клубы для русских, украинцев и западных неонацистов. Эта ультраправая деятельность принесла ему 10-летний запрет въезда в Шенгенскую зону в 2019 году, но, тем не менее, он остается активным в Европе", - пишет издание.

"Он все еще активно участвует в ультраправой деятельности в Германии, Франции, Болгарии и других странах, хотя он сам не едет в эти страны", - сказал FT Майкл Колборн, журналист и исследователь Bellingcat, специализирующийся на ультраправых движениях.

Напомним, что украинские власти говорят, что не имеют отношения к событиям в Брянской области.

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