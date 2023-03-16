Доходы России от экспорта нефти за год сократились вдвое, при том что экспорт остался на прежнем уровне.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Международного энергетического агентства.

Кроме сокращений поступлений от продажи нефти Россия также столкнулась с увеличением времени рейсов российских танкеров и ростом переходов с судна на судно.

Это - следствие мер, введенных США, ЕС, G7 и Австралией, которые запрещают западным страховщикам, финансистам и судоходным компаниям иметь дела с российскими нефтяными грузами, если те продаются выше установленного потолка.

Эти страны также в значительной степени прекратили закупки российской нефти, сократив доходы Москвы от продажи нефти без влияния на глобальное распределение нефти.

Ранее Bloomberg также сообщал, что доходы России в феврале от продажи нефти и газа упали почти вдвое по сравнению с прошлым годом. По собственным подсчетам Bloomberg, доходы от сырой нефти и нефтепродуктов, на долю которых в прошлом месяце приходилось более двух третей поступлений от налога на энергоресурсы, упали на 48%.

При этом The Wall Street Journal писал, что страны G7 и лично президент США Джо Байден выступили за сохранение предельной цены на российскую нефть на нынешнем уровне 60 долларов за баррель.