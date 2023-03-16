Страны G7 и лично президент США Джо Байден выступили за сохранение предельной цены на российскую нефть на нынешнем уровне 60 долларов за баррель.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

Чиновники Еврокомиссии уже уведомили страны-члены ЕС о позиции "Большой семёрки".

"Позиция "Большой семерки" может спровоцировать новую напряженность в ЕС по поводу схемы ограничения цен. Власти Польши, Эстонии и Литвы накануне призывали снизить потолок цен на нефть из РФ до 51,45 долларов, но этого сделано не будет", – пишет издание.

Накануне Bloomberg сообщал, что и Индия поддержала потолок цен на нефть из России. Вскоре Индия это опровергла.

При этом российские компании получили гораздо больше денег от продажи нефти, несмотря на "потолок цен", отметили в Bloomberg.

Война в Украине продолжается уже 385-й день. Мы следим за новостями 15 марта в своем онлайне.

Ранее мы подводили итоги 384-го дня войны. Продолжаются бои на Бахмутском направлении. На заседании Ставки вчера все ее члены высказались за продолжение обороны Бахмута, поскольку оборонительная операция на этом направлении имеет важнейшее стратегическое значение для сдерживания врага. Днем был масштабный обстрел РФ центра Краматорска. Разрушениям подвергся трехэтажный дом, пострадали еще несколько зданий. Есть погибший и раненые.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.

Олеся Медведева в своем блоге рассказывает о главных сценариях выселения УПЦ из Лавры.