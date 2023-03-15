Саудовская Аравия не будет продавать нефть ни одной стране, которая вводит ценовой потолок.

Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бин Салман в интервью Energy Intelligence.

Установление потолка цен на нефть неизбежно приведет к нестабильности рынка, и Саудовская Аравия сократит добычу нефти, заявил он.

".... Если на экспорт нефти из Саудовской Аравии будет установлено ограничение цены, мы не будем продавать нефть ни одной стране, которая вводит ограничение цены на наши предложения, и мы снизим добычу нефти, и я не удивлюсь, если другие сделают то же самое", - заявил он.

Министр энергетики Саудовской Аравии добавил, что сейчас группе нефтедобывающих стран ОПЕК+ удалось добиться значительной стабильности и прозрачности на рынке нефти, особенно по сравнению со всеми другими товарными рынками.

Напомним, что потолок цен на российскую нефть был установлен западными странами в размере 60 долларов за баррель.

Ранее сообщалось, что Индия поддержала потолок цен. А позже СМИ со ссылкой на местное министерство нефти сообщил, что Индия не подписывала никаких соглашений с западными державами о введении потолка цен в 60 долларов на российскую нефть. В стране заявили, что власти Индии не обязаны покупать энергоресурсы, придерживаясь введенных G7 и Евросоюзом ограничений.

Также мы писали, что впервые за восемь месяцев Япония возобновила ввоз российской нефти Sakhalin Blend.