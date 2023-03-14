Администрация президента США Джо Байдена согласовала масштабный проект Уиллоу американской компании ConocoPhillips по добыче нефтяных скважин в штате Аляске. Белый дом одобрил работы на трех из пяти буровых точек.

Об этом сказано в заявлении министерства внутренних дел США.

"Сегодня Министерство внутренних дел опубликовало протокол решения относительно предложенного Генерального плана развития Уиллоу в Национальном нефтяном заповеднике Аляски. Департамент существенно сокращает размер проекта, отказываясь от двух из пяти буровых площадок, предложенных ConocoPhillips, которая стремится разрабатывать нефтегазовые участки, приобретенные ею в конце 1990-х годов. Компания также откажется от прав примерно на 68 000 акров своих существующих арендных площадей в плане, включая примерно 60 000 акров в особой зоне озера Тешекпук", - говорится в тексте.

То есть власти сократили предусмотренные проектом буровые площадки на 40%, что существенно уменьшает масштаб реализации проекта. Благодаря этому будет создан "дополнительный буфер от деятельности по разведке и разработке вблизи мест отела и миграционных путей для стада карибу", обитающего у озера Тешекпук.

Как пишет Bloomberg, своим одобрением власти отклонили аргументы природозащитников. Последние доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 млн тонн парниковых газов и подтолкнет мир к "климатической катастрофе".

Запасы на месторождении Уиллоу оцениваются в 600 млн баррелей.

Ранее сенатор от штата Аляска Дэн Салливан утверждал, что к штату в действующей администрации относятся хуже, чем к Каракасу, и не позволяют производить на Аляске американскую энергию.

В 2017 году сотрудники нефтедобывающих компании Repsol (Испания) и Armstrong Energy (США) заявили об открытии крупного месторождения нефти на Аляске.

А в декабре в Турции обнаружили крупное месторождение нефти.