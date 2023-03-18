США считают, что Россия уже использовала на войне в Украине китайские боеприпасы. После анализа состава снарядов правительство США определило, что обнаруженные в Украине боеприпасы были произведены в Китае.

Об этом сообщает Kyodo со ссылкой на источник в администрации США.

Американские власти не раскрывают, какие именно боеприпасы были найдены, а также остается неясным, были ли боеприпасы поставлены самим Китаем. Если это так, то Вашингтон готов принять ответные меры.

На фоне разногласий между Соединенными Штатами и Китаем официальные лица недавно заявили, что Вашингтон располагает разведывательными данными, указывающими на то, что Пекин рассматривает возможность отправки оружия и боеприпасов в Россию.

"Это то, за чем мы бдительно следим и продолжаем внимательно следить", — сказал Kyodo представитель Госдепартамента США.

По словам источника, США уведомили некоторых своих партнеров о подозрениях насчет боеприпасов.

Подтверждением своих подозрений в США считают и предстоящий визит в Москву председателя КНР Си Цзиньпина. Ожидается, что во время своей первой поездки в Россию с момента начала ее вторжения в Украину Си подтвердит свои тесные связи с президентом Владимиром Путиным.

Несмотря на это Китай все чаще пытается представить себя нейтральным мирным посредником и неоднократно отрицал любые намерения поставлять России оружие для войны в Украине.

На этой неделе американский новостной сайт Politico сообщил, что в прошлом году китайские компании отправили россиянам 1000 штурмовых винтовок, детали для беспилотников и другое оборудование, которое может быть использовано в военных целях.

А в феврале сразу два крупных американских издания написали о планах Китая поставить оружие России.