Верховная Рада Украина отозвала Сергея Левочкина (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") из персонального состава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.

За соответствующий проект постановления №9109 проголосовали 236 народных депутатов.

В пояснительной записке говорится, что Левочкин как член "Платформы за жизнь и мир" не имеет допуска к гостайне во время действия военного положения в Украине.

Ранее мы писали, что Рада приняла законопроект, который позволяет военным бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках.

Также сегодня парламент поддержал закон, который предусматривает сдачу экзаменов для получения украинского гражданства.

Кроме того, мы писали, что Рада назначила Камышина и Лисового министрами, а Федорова вице-премьером.

Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.

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