Верховная Рада отозвала нардепа Левочкина из комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки
Верховная Рада Украина отозвала Сергея Левочкина (депутатская группа "Платформа за жизнь и мир") из персонального состава парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в телеграм-канале.
За соответствующий проект постановления №9109 проголосовали 236 народных депутатов.
В пояснительной записке говорится, что Левочкин как член "Платформы за жизнь и мир" не имеет допуска к гостайне во время действия военного положения в Украине.
Ранее мы писали, что Рада приняла законопроект, который позволяет военным бесплатно хранить репродуктивные клетки в криобанках.
Также сегодня парламент поддержал закон, который предусматривает сдачу экзаменов для получения украинского гражданства.
Кроме того, мы писали, что Рада назначила Камышина и Лисового министрами, а Федорова вице-премьером.
Мы следим за новостями 21 марта в своем онлайне.
Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.
Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.