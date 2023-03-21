21 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, который позволит украинским военным бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Об этом написал нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

За то, чтобы принять законопроект за основу проголосовали 256 депутатов.

"Парламент поддержал законопроект #8011 о создании государственных гарантий по сохранению возможности биологического отцовства/материнства для защитников и защитниц Украины, в случае получения ими ранений, влияющих на репродуктивные функции", - сообщил он.

Напомним, в Раде также поддержали закон, который предусматривает сдачу экзаменов для получения украинского гражданства. Нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком.

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