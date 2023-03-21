Бывший глава "Укрзализныци" Александр Камышин во вторник, 21 марта, назначен новым министром стратегических отраслей промышленности.

Об этом в телеграм-канале сообщил нардеп Алексей Гончаренко.

За него проголосовали 312 народных депутатов. Ранее эту должность занимал Павел Рябикин, который отправится послом в Китай.

Также обновил свою должность Михаил Федоров - он стал вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий. И остался при этом министром цифровой трансформации.

Министром образования назначен Оксен Лисовой - директор Малой академии наук Украины и доброволец 95-й бригады. "За" - 313 голосов парламентариев.

Ранее в Раду поступили представления о назначении Лисового и Камышина министрами, а Федорова вице-премьер-министром по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий - министром цифровой трансформации.

Также мы писали, как комитет Рады единогласно поддержал назначение Лисового на пост главы Минобразования.

"Страна" подробно анализировала, в чем значение этих кадровых перемен.