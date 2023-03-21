Образовательный комитет Верховной Рады Украины поддержал назначение Оксена Лисового на пост министра образования. Голосование прошло единогласно.

Об этом сообщила член комитета Юлия Гришина в своем телеграм-канале во вторник, 21 марта.

Напомним, министр образования Сергей Шкарлет отправлен Верховной Радой в отставку. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что его сменщиком станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ, откуда продолжает удаленно управлять Малой академией наук, которую возглавляет с 2010 года.

Что еще известно об Оксене Лисовом - мы детально разбирались в отдельном материале.

Также сообщалось, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении губернаторов Одесской, Луганской и Хмельницкой областей. Экс-глава Одесской области Максим Марченко заявил, комментируя свое увольнение, что вернётся в ряды ВСУ. Гайдая же хотят перевести на дипломатическую работу в Казахстан.

Кроме того, мы детально разбирались, почему президента стал часто менять глав областей.