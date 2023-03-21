Комитет Рады единогласно поддержал назначение Лисового на пост главы Минобразования
Образовательный комитет Верховной Рады Украины поддержал назначение Оксена Лисового на пост министра образования. Голосование прошло единогласно.
Об этом сообщила член комитета Юлия Гришина в своем телеграм-канале во вторник, 21 марта.
Напомним, министр образования Сергей Шкарлет отправлен Верховной Радой в отставку. Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщал, что его сменщиком станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.
После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ, откуда продолжает удаленно управлять Малой академией наук, которую возглавляет с 2010 года.
Что еще известно об Оксене Лисовом - мы детально разбирались в отдельном материале.
Также сообщалось, что ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указы об увольнении губернаторов Одесской, Луганской и Хмельницкой областей. Экс-глава Одесской области Максим Марченко заявил, комментируя свое увольнение, что вернётся в ряды ВСУ. Гайдая же хотят перевести на дипломатическую работу в Казахстан.
Кроме того, мы детально разбирались, почему президента стал часто менять глав областей.