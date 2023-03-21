Министр образования Сергей Шкарлет отправлен в отставку. Премьер-министр Денис Шмыгаль уже сообщил, что его сменщиком станет директор Малой академии наук Оксен Лисовой.

Профильный комитет Верховной Рады уже одобрил его кандидатуру. В ближайшее время в должности министра его должен утвердить парламент.

Между тем, фигура кандидата в новые министры уже привлекла к себе внимание.

Отец Оксена Лисового - известный диссидент Василий Лисовой, который в СССР был отправлен в тюрьму по обвинению в антисоветской деятельности.

После вторжения РФ Оксен Лисовой пошел служить добровольцем в Десантно-штурмовые войска ВСУ, откуда продолжает удаленно управлять Малой академией наук, которую возглавляет с 2010 года.

Рассказываем, что известно о кандидате в главы МОН.

Детство в ссылке

Его отец - диссидент Василий Лисовой 11 лет провел в тюрьме в СССР за то, что выступил с открытым письмом в защиту арестованных шестидесятников и рассказывал о них в самиздате.

Он был арестован в 1972 году - тогда же родился и его сын. Ссылку отбывал в Бурятии. Здесь, уже в заключении, написал протест против ввода войск в Афганистан, отправленный в ЦК КПСС, за что получил дополнительный срок. После освобождения продолжал отбывать ссылку в Бурятии, в поселке Илька: работал токарем на местном авторемонтном заводе.

В ссылку переехала жена с дочерью Мирославой и сыном Оксеном: они учились в местной школе, прожив там два с половиной года. Оксен Лисовой вспоминал, что там не было телевизора и "конечно, интернета", поэтому будущему министру приходилось много читать.

"Там, конечно, не было телевизора, не было никаких развлечений, интернета, конечно, тоже, и мне оставалось только читать книги, очень много книг. Именно благодаря чтению я стал тем, кем есть, потому что те часы с книгами научили меня не только раскрепощенно воображать, фантазировать – то есть быть креативным, но и сформировали умение все это четко выражать, а значит – достигать", вспоминал Оксен Лисовой.

Срок ссылки завершился, и летом 1983 года семья вернулась в Киев.

"Мой отец был хорошим учёным, философом. Свою жизнь он посвятил тому, чтобы быть максимально честным. Он анализировал Советский Союз со всеми его болезнями и как ученый говорил пациенту: "У вас раковая опухоль", а пациент ему: "Ты что, мужик, возьми свои слова обратно. А то я сейчас тебя посажу". Он честно говорил, что не может забрать свои слова назад, потому что пациент болен и в конце концов умрет. И все это в плоскости социальных, политических, гуманитарных проблем того времени. В результате тот больной пациент за такой честный диагноз бросил моего отца за решетку на 11 лет", - комментировал тюремное заключение отца будущий министр.

В 1989 году отец Лисового был реабилитирован и восстановлен в звании кандидата философских наук. А также на работе - в Институте философии НАН Украины.

Из науки - в политику

На родине Оксен Лисовой окончил Решетиловское художественное училище народных промыслов (специальность - художник-керамист), а затем Киевский государственный институт культуры (специальность - библиотечно-информационные системы).

После завершения обучения работал учителем в Киево-Могилянском коллегиуме, а также был тренером по фехтованию в скаутской детской организации "Січ".

Имеет опыт работы в частном секторе. Сообщается, что Лисовой был менеджером "Укртелекома", также занимался торговлей и частным предпринимательством, владел киосками и магазинами. "Первый бизнес – автозаправочную станцию ​​– открыл в 23 года, начав его с $200, взятых у родителей", - говорится на Facebook-странице Малой академии наук.

Но позже занялся образованием, потому что "самое интересное и перспективное убирать беспорядок из голов людей". Проектом Малой академии наук начал заниматься еще в начале 2000-х годов, стал ее директором в 2010 году (эта государственная организация занимается дополнительным образованием для школьников).

В 2012 году Лисовой получил от президента Януковича госпремию в области образования - за создание образовательного портала "Остров знаний", который сейчас не работает.

В сентябре 2020 была одним из инициаторов создания первого Музея науки в Украине.

По линии Малой академии прослеживаются и политические связи Лисового.

Президент МАН - доктор физико-математических наук, профессор академик Станислав Довгий. Он был народным депутатом нескольких созывов и министром. Но гораздо более известен его сын Олесь Довгий, некогда соратник мэра Киева Леонида Черновецкого и народный депутат двух созывов, включая нынешний.

По всей видимости, у Лисового близкие отношения с семьей Довгих и конкретно Олесем.

Олесь Довгий и Оксен Лисовой

Во всяком случае, тот давал деньги на волонтерские закупки Лисового, что выходит из поста на странице в Фейсбуке кандидата в министры.

В той же записи, помимо прочего, говорится об автомобиле для части Лисового, купленном народными депутатами Сергеем Бабаком, Романом Грищуком и Сергеем Колебошиным (все из "Слуги народа").

У Лисового также солидная поддержка в правом лагере. И ему прощают какую-никакую связь с негативно воспринимаемым в этой среде Олесем Довгим, при том что в случае многих других она бы стала поводом для протестов и, наверное, поставила бы крест на назначении.

Служба в 95-й бригаде и фото с мертвыми россиянами

Весной директор Малой академии отправился добровольцем на фронт, в 95-ю десантно-штурмовую бригаду.

"24 февраля мы проснулись от прилетов по воинской части ПВО, которая базируется в 1,5 км от моего дома. Дом задрожал достаточно сильно, чтобы разбудить. Позвонила моя сестра Мирослава. Беседу сопровождали звуки взрывов со стороны Киева", - вспоминает Лисовой на своей странице в Facebook.

Но службу в бригаде он начал в мае. "Меня как добровольца пригласили в бригаду в мае, поскольку тот период, когда мягко и без подробностей, был тяжелым", - говорит он.

В соцсети он пишет довольно часто - как минимум 2-3 раза в неделю - что объясняется наличием у Лисового доступа к "Старлинку". С помощью которого он, по собственному заявлению, совмещает военную службу с руководством Малой академией наук.

"Я доброволец, выполняю все боевые задания командира подразделения, но не получаю заработную плату от ВСУ, а сохраняю свое основное место работы. Служебные обязанности я выполняю дистанционно. Отрабатывать все совещания, документы и решения при наличии Starlink и опыта работы организации в условиях пандемии - вообще не вопрос".

На фото в Facebook у него, помимо фотографий с автоматом, есть и много волонтерских фото с гуманитаркой - то есть, это, вероятно, один из аспектов службы будущего министра (о чем уже упоминалось выше).

Также в соцсетях он сообщает о своем участии в боях на Донбассе: в районе Славянска и вблизи Кременной.

Судя по постам Лисового, он участвовал и в оборонительных действиях на этом направлении, и в наступательных, во время Харьковской операции ВСУ.

"Сейчас можно говорить о боях, которые велись вокруг Довгенького, Долины, Краснополья, в лесах Святогорского заповедника. На всех этих нулях мне приходилось быть. Было много статической инженерной работы. Задача была зарыться, вгрызться в землю и не отступать ни при каких обстоятельствах.

Удерживать эти рубежи было сложно из-за доминирования россиян в артиллерии. Тактику огненного вала ощутил на себе в Долине. Уже внутренне простился с жизнью, а теперь жалею, что не записал аудио. Потому что это ни с чем не сравнить.

Осенью ситуация изменилась, началась несколько иная работа. Штурмы, зачистки населённых пунктов. Это ненамного легче, но эмоционально приятнее. Все же движение вперед и освобождение своей земли", - говорил он.

Лисовой также заявлял, что для него война началась еще в 1972-ом - год его рождения и ареста отца.

Более того, он, по собственному признанию, знал, что будет война с Россией и хотел, чтобы она началась при его жизни.

"Я рос в атмосфере войны в форме интеллектуального сопротивления имперскому суицидальному абсурду, имел четкое понимание логики развертывания общественных процессов и ценностные ориентиры. Так что начало вооруженной фазы этой войны для меня было только вопросом времени. Хотелось только, чтобы это было при моей жизни, чтобы детям не пришлось заниматься этой проблемой".

Он заявил, что "ждал этой войны всю жизнь", но боялся, что лишь меньшинство украинцев решится дать отпор в ней. Но все оказалось иначе, "поэтому, несмотря на огромные жертвы, горе десятков тысяч семей, разрушения и ущерб - я радуюсь", - говорил Лисовой в одно из видео, записанных уже на фронте.

Также в Facebook он публиковал фотографии убитых россиян и говорил, что эти снимки его радуют.

"Пятьдесят лет ЭТО висело надо мной. Забрало и убило отца, терроризировало мать, сестру, гноило в тюрьмах теток и дядей, гнало на войны и убивало дедов, морило голодом бабушек, унижало, грабило, издевалось, запугивало… А теперь ОНО выглядит так. Нравится ли мне это? Да. Несмотря вонь, очень. Словами не передать", - писал Лисовой.