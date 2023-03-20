В Верховную Раду официально поступили представления о назначении Оксена Лисового главой Минобразования, Александра Камышина – министром стратегических отраслей промышленности, Михаила Федорова – вице-премьером по вопросу инноваций.

Об этом написал представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в телеграм-канале.

Напомним, 20 марта Верховная Рада уволила с поста министра образования и науки Сергея Шкарлета, а с поста министра стратегических отраслей промышленности - Павла Рябикина, который отправится послом в Китай.

На смену им пришли такие кандидатуры: директор национального центра "Малая академия наук" (МАН) Оксен Лисовой и бывший глава "Укрзализныци" (УЗ) Александр Камышин.

А вот вице-премьера Михаила Федорова переназначат с расширенными полномочиями. По словам премьера Дениса Шмыгаля, новая должность Федорова будет называться "вице-премьер-министр по вопросам инноваций, развития образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации". То есть, по сути, его сделают куратором Минобразования.

"Страна" подробно анализировала, в чем значение этих кадровых перемен.

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне.