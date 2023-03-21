Верховная Рада поддержала условия, при которых для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.

21 марта законопроект №7606 в целом поддержал 281 депутат.

Согласно предлагаемому нововведению в законодательство, иностранец/лицо без гражданства, желающий получить украинское гражданство, письменно подает заявление о том, что в случае приобретения гражданства, он обязуется сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории страны, на уровень владения государственным языком и в течение 2 лет предоставить документы о сдаче таких экзаменов.

Также законопроект предлагает ввести особые условия обретения гражданства для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для Украины, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе, награжденных государственной наградой, или получивших вид на временное проживание. Такие лица будут обязаны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины, на уровень владения государственным языком.

Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.

Как сообщалось, законопроект инициировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 28 июля 2022 года. В первом чтении Рада приняла законопроект 18 октября.

Напомним, в июле прошлого года Кабмин внес в Раду законопроект об условиях получения украинского паспорта.

Также мы писали, как Кабмин поручил министерствам проработать вопрос с экзаменом при принятии в гражданство Украины.