Рада поддержала закон, который предусматривает сдачу экзаменов для получения украинского гражданства
Верховная Рада поддержала условия, при которых для получения гражданства Украины нужно будет сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории Украины и на уровень владения украинским языком.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем телеграм-канале.
21 марта законопроект №7606 в целом поддержал 281 депутат.
Согласно предлагаемому нововведению в законодательство, иностранец/лицо без гражданства, желающий получить украинское гражданство, письменно подает заявление о том, что в случае приобретения гражданства, он обязуется сдать экзамены по основам Конституции Украины, истории страны, на уровень владения государственным языком и в течение 2 лет предоставить документы о сдаче таких экзаменов.
Также законопроект предлагает ввести особые условия обретения гражданства для лиц, имеющих выдающиеся заслуги перед Украиной, представляющих государственный интерес для Украины, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных силах Украины, в том числе, награжденных государственной наградой, или получивших вид на временное проживание. Такие лица будут обязаны в течение двух лет с момента принятия в гражданство Украины сдать экзамены по основам Конституции, истории Украины, на уровень владения государственным языком.
Невыполнение обязательств по сдаче экзаменов является основанием для потери гражданства.
Как сообщалось, законопроект инициировал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Документ был зарегистрирован в Верховной Раде 28 июля 2022 года. В первом чтении Рада приняла законопроект 18 октября.
Напомним, в июле прошлого года Кабмин внес в Раду законопроект об условиях получения украинского паспорта.
Также мы писали, как Кабмин поручил министерствам проработать вопрос с экзаменом при принятии в гражданство Украины.