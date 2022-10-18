Во вторник, 18 октября, Верховная Рада приняла в первом чтении закон, который делает обязательными экзамены по украинскому языку, истории Украины и основам Конституции при получении украинского гражданства.

Соответствующее решение парламент принял в ходе заседания во вторник, 18 октября.

За проголосовали 309 нардепов.

Напомним, этот законопроект внес в Раду Кабинет Министров Украины по поручению президента Владимира Зеленского. По словам премьера Дениса Шмыгаля, "те же, кто получат гражданство за выдающиеся заслуги перед Украиной, или служащие в ВСУ и получившие гражданство, должны сдать три соответствующих экзамена в течение двух лет со времени его получения".

Эта история началась с того, что граждане засыпали Зеленского петициями с требованием не давать украинского гражданства российскому журналисту Александру Невзорову.

На фоне этого появилась петиция о введении обязательного экзамена для получения гражданства Украины. Она набрала необходимое количество голосов - 25 тысяч. Зеленский ответил на нее и поручил главе Кабмина "комплексно проработать поднятый в электронной петиции вопрос".