Верховная Рада приняла закон, согласно которому младшее офицерское звание можно будет получить, минуя формальные требования относительно наличия диплома о высшем образовании, но имея боевой опыт.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

"Война воспитала новых командиров. Еще год назад многие из них жили гражданской жизнью. Не все имели военное образование или диплом университета. Но сейчас у них есть боевой опыт, которого не имеют офицеры стран НАТО. Для таких людей сегодня мы приняли законопроект №8339. Он позволяет получить младшее офицерское звание, минуя формальные требования по диплому о высшем образовании", - пишет Арахамия.

Ранее издание Politico сообщило, что по оценкам США, за год войны погибло более 100 000 украинских военных.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что "это невозможно".

Война в Украине продолжается уже 390-й день. Мы следим за новостями 20 марта в своем онлайне .

Ранее мы подводили итоги 389-го дня войны. Эпицентром боевых действий остается Бахмут. Также стратегическая задача россиян сейчас - окружить Авдеевку, чтобы штурмовать Угледар. Тем временем отправка боеприпасов к вооружению, поставленному Украине партнерами, задерживается, поскольку Европейский союз испытывает острую нехватку взрывчатых веществ для ее производства. Об этом пишет Financial Times.

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